Недельная инфляция в России вернулась к уровню 0,1%

Потребительские цены в России за неделю с 22 по 28 ноября выросли на 0,1%, сообщил в среду Росстат.

За предыдущие десять недель цены восемь раз прибавляли по 0,1%, исключениями стали недели с 15 по 21 ноября и с 18 по 24 октября, когда инфляция составила 0,2%.

С начала месяца инфляция к 28 ноября составила 0,5%, с начала года рост цен достиг 5,0%.

Исходя из данных Росстата, инфляция в годовом выражении осталась примерно на уровне последних двух недель - 6%, но могла даже и снизиться до 5,9% в зависимости от округлений (в конце октября была 6,1%).

Среднесуточная инфляция за 28 дней ноября составила 0,017%.

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале ноября, инфляция в России в 2016 г. составит 5,8%.