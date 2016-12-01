Председатель ЦБ Мексики возглавит BIS

Председатель Центробанка Мексики Агустин Карстенс покинет свой пост в июле следующего года, чтобы в октябре возглавить Банк международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS), говорится в пресс-релизе ЦБ.

Карстенс является одним из самых опытных мексиканских экономистов с мировой репутацией. За время руководства ЦБ Мексики он добился снижения инфляции до минимума за четыре десятилетия несмотря на рекордно низкие ставки и обвал курса нацвалюты.

«Приглашение Карстенса возглавить BIS является признанием для всей Мексики», - заявил министр финансов страны Хосе Антонио Меаде.