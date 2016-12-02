Базовый тариф на электроэнергию в Москве в 2017 году не изменится

В 2017 г. базовый одноставочный тариф на электроэнергию в Москве не изменится, следует из приказа городского департамента экономической политики и развития. Одноставочный тариф в пределах «старой» Москвы составит 5,38 руб. за 1 кВтч. При тарифе по двум зонам суток днем 1 кВтч будет стоить 6,19 руб., в ночное время – с 1 июля подорожает до 1,79 руб.

При тарифе с тремя временными зонами в пиковое время тариф вырастет со второго полугодия до 6,46 руб., в полупиковое время – до 5,38 руб., в ночное время – до 1,79 руб.

В новой Москве с 1 июля тариф одноставочный повысится до 5,24 руб. При двуставочном тарифе днем электроэнергия для жителей присоединенных территорий будет стоить 6,03 руб., ночью – 2,24 руб. При трехзонном тарифе в пиковое время стоимость возрастет до 6,29 руб., в полупиковое – до 5,24, ночью – до 2,24 руб.