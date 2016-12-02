Силуанов попросил минфин Франции помочь в урегулировании долга Украины

Министр финансов России Антон Силуанов попросил своего французского коллегу Мишеля Сапена на встрече в Москве о содействии Франции как активного участника Международного валютного фонда (МВФ) в урегулировании долга Украины перед Россией по евробондам.

«И мы подняли вопрос Украины, вопрос урегулирования долга. Я просил содействовать через МВФ Францию как активного участника этой организации скорейшему решению, урегулированию вопроса суверенной задолженности Украины перед Россией», - сказал он журналистам.

Украина в декабре 2015 г. допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 г. на средства фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В итоге в феврале 2016 г. Минфин России подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Рассмотрение иска РФ к Украине начнется в Высоком суде Лондона 17 января.