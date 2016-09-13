Киев рассчитывает на получение кредитного транша МВФ без согласия России

Украина ожидает положительного решения МВФ по выделению ей очередного кредитного транша, передает УНН со ссылкой на министра финансов Александра Данилюка. Так он прокомментировал заявление главы российского Минфина Антона Силуанова о том, что Москва будет голосовать против нового транша. Совет директоров фонда обсудит этот вопрос 14 сентября.

Данилюк уточнил, что совет директоров МВФ принимает решение большинством голосов. У России здесь нет преимущества, она имеет такое же право голоса, как любой другой член совета. «На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения, и Украина уже получила два транша в рамках программы МВФ», - подчеркнул Данилюк.

Ранее Силуанов заявил, что Россия будет голосовать против, поскольку это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью. Он пообещал направить письмо с разъяснениями по этому вопросу на имя директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, сообщает ТАСС. Речь идет о долге перед российской стороной более чем на $3 млрд.

В марте 2015 г. МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. В ее рамках Киев сразу получил около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось.

Сумма нового транша не уточняется. Ранее Данилюк заявлял о том, что Киев близок к получению от МВФ $1 млрд.