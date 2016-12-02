ФАС предлагает ввести уголовную ответственность за манипуляции с ростом тарифов ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена внести поправки в законодательство, предусматривающие жесткие санкции, вплоть до уголовной ответственности, за манипуляции с предельным ростом тарифов на коммунальные услуги в регионах, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев в интервью НТВ, опубликованном на сайте телекомпании.

Правительство некоторое время назад наделило ФАС полномочиями для оперативного реагирования на нарушения при индексации в регионах тарифов ЖКХ. Соответствующее постановление от 28 октября было опубликовано на сайте кабинета министров.

Ранее стало известно, что в следующем году тарифы на услуги ЖКХ повысятся, и в Москве они подорожают больше всего – на 7%. На 6% больше придется платить жителям дальневосточных регионов, Якутии и Камчатского края. В Республике Башкортостан рост составит 5,6%, в Приморском крае – 5%, в Еврейской АО – 4,8%, в Магаданской области – 4,5%, в Хабаровском крае – 4,1%. На 3,4% вырастут коммунальные платежи жителей Чукотского АО и Сахалинской области. Меньше всего подорожает коммуналка в Северной Осетии – на 2,5%.