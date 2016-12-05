Минэкономразвития предлагает ужесточить правила возврата купленных в интернете товаров

Минэкономразвития России предлагает запретить возврат и обмен ряда товаров, купленных дистанционно.

Соответствующий законопроект размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, предлагается запретить возврат товаров, включенных в перечень «непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный правительством России».

В данный перечень входят товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, текстиль, швейные и трикотажные изделия, посуда, товары бытовой химии, бытовая мебель, изделия из драгоценных металлов и другие.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 19 декабря.