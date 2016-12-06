Минфин сохраняет прогноз по инфляции в России ниже 5,8% в 2016 году

Министерство финансов России сохраняет годовой прогноз по инфляции в 2016 г. на уровне чуть ниже 5,8%, сообщил руководитель ведомства Антон Силуанов на встрече с представителями непарламентских партий.

«Мы прогнозируем на следующую трехлетку 4% инфляции. В этом году мы ожидаем инфляцию ниже 5,8%», – сказал он.

Министр отметил, что низкая инфляция дает низкие процентные ставки, доступность кредитов для стимулирования роста экономики.