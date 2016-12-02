Годовая инфляция в России замедлилась до 6% – Набиуллина

Инфляция в России в годовом выражении сейчас замедлилась до 6%, ещё немного снизится до конца текущего года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Она отметила, что в прошлом году пик роста цен в годовом выражении доходил до 16,9%. По итогам года регулятор ожидает, что инфляция будет в 2,5 раза ниже, чем на конец прошлого года.

Набиуллина напомнила, что ЦБ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% к концу 2017 г. «Только тогда это станет благоприятным фактором для экономического развития», - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что инфляция по итогам 2016 г. будет ниже 6%.

«Если вы помните, инфляция в 2015 г. составила 12,9%, надеюсь, в этом не поднимется выше 6%, будет 5,8%», – заявил Путин. Он отметил, что это значит, что в следующем году мы можем достичь 4%. Это хорошая предпосылка для роста, считает президент.