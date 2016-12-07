Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

Недельная инфляция в России (29 ноября - 5 декабря) сохраняется на уровне 0,1%. С начала года инфляция набрала 5,1%, говорится в докладе Росстата.

В годовом выражении инфляция на 5 декабря сократилась до 5,7%.

За прошедшую неделю подорожали сливочное масло на 0,8%, яйца куриные на 0,7%, свинина, сосиски, сардельки, молоко, сметана, творог, сыр и чай – на 0,2-0,5%. Сахарный песок подешевел на 0,7%, гречка и пшено – на 0,3%.

Овощи и фрукты в среднем подорожали на 0,7%, свежие огурцы и помидоры – на 3,5 и 1,2% соответственно, картофель – на 1%.