Дума приняла во втором чтении проект бюджета России на 2017–2019 годы

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект федерального бюджета на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.

Согласно документу доходы в следующем году будут в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., расходы - 16 трлн 240,8 млрд руб. Дефицит бюджета ожидается на уровне 2 трлн 753,2 млрд руб.

Доходы на 2018 и 2019 гг. запланированы на уровне 14 трлн 28,5 млрд руб. и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно, расходы в 2018 г. - 16 трлн 39,7 млрд руб., в 2019 г. - 15 трлн 986,98 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 г. составит 2 трлн 11,2 млрд руб., в 2019 году - 1 трлн 142,2 млрд руб.

Размер кредитной поддержки для российских субъектов планируется увеличить вдвое - с 100 млрд руб. до 200 млрд руб. в 2017 и 2018 гг. Поправки предусматривают выделение в следующем году 10,5 млрд руб. на единовременную выплату пенсионерам.

На поддержку агропромышленного комплекса в следующем году выделят 10,638 млрд руб., из них 5 млрд руб. пойдут на докапитализацию Россельхозбанка. Еще 13 млрд руб. направят на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. По 30 млрд руб. в 2017-2018 гг. выделят на проект «Безопасные и качественные дороги».