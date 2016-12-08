Петербург может вернуться на рынок облигаций в конце 2017 года

Санкт-Петербург может вернуться на рынок облигаций в конце 2017 г., заявил председатель комитета финансов города Алексей Корабельников на XV Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Его цитирует «Интерфакс». По словам чиновника, этот шаг вынудит ожидаемый дефицит бюджета города в 2017 г.

«В предыдущие годы город ограничивался бюджетным кредитованием, привлекали в основном кредиты из федерального бюджета, что нам позволяла политика антикризисных мероприятий, которые проводило Министерство финансов России. Но на следующий год в нашем городском бюджете мы запланировали рекордный дефицит, который будет приближаться к 70 млрд руб., и это обстоятельство скорее всего вынудит нас вернуться к рыночным заимствованиям уже в конце следующего года. В качестве приоритета рассматриваем размещение государственных облигаций», – сказал Корабельников.

Сейчас в обращении находится один выпуск облигаций Санкт-Петербурга на 5,9 млрд руб.

Последний раз город выходил на рынок облигаций в декабре 2012 г.