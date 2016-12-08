Турция создаст фонд объемом $73 млрд для поддержки бизнеса

Турция направит 250 млрд турецких лир (около $73 млрд) на кредитование компаний частного сектора через специальный фонд, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ослабления национальной валюты. Об этом пишет в четверг, 8 декабря, Financial Times.

Таким образом правительство Турции исполняет обещание президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что спасением для страны станет рост реальной экономики, а не денежно-кредитная политика.

В рамках мер стимулирования роста премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также объявил, что повышение минимальной заработной платы отложено на неопределенный срок, а строительный сектор может рассчитывать на возмещение НДС. Банкам будет разрешено реструктурировать кредиты, выданные частному сектору, добавил он, не уточняя детали.

Правительство Турции намерено достичь роста ВВП на уровне 5% в 2018 и 2019 гг., заявил заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек. Изначально официальный прогноз на текущий год составлял 4,5%, затем он был пересмотрен до 3,23%, при этом Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что подъем экономики в Турции не превысит 2,9%.

В начале декабря лира опустилась до минимального в истории уровня в паре с долларом США, впервые взяв отметку в 3,5/$ и доведя падение с начала года до 17%. В паре с евро лира также обновила рекордный минимум, опустившись до 3,7184 за евро.

«Сейчас Турция - самая уязвимая страна в мире перед лицом как внутренних, так и внешних рисков», - подчеркивал аналитик TD Securities Кристиан Маджо, указывая на такие риски, как слабые макроэкономические показатели и сложная политическая обстановка внутри страны.