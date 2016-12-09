Володину пришлось отчитать депутата-единоросса при обсуждении бюджета 2017-2019

Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект о государственном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. Как сообщает ТАСС, за принятие документа проголосовали 315 депутатов, против - 99. Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что бюджет на 2018 г. будет корректироваться в сторону большей поддержки промышленности, в частности сельского хозяйства и автопрома.

В обсуждение бюджета пришлось вмешаться спикеру Вячеславу Володину. Как сообщает ТАСС, единоросс Андрей Макаров эмоционально выступил по теме, обратившись к критикам главного финансового документа страны, в том числе к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Геннадий Андреевич, вы нам обещаете, что все рухнет, с 1993 года. Почему-то до сих пор не рухнуло», - сказал, в частности, парламентарий. После этого Володин прервал его выступление: «Андрей Михайлович, по постановлению. Просьба не переходить на личности». «Если постановление предусматривает переход на личности, тогда переходите. Но если постановление не предусматривает переход на личности, ну не надо, коллеги, я это всем говорю», - предупредил Володин и напомнил об обязанности депутатов исполнять принятый ими же регламент. «Ничего личного», - подчеркнул спикер.

Сам бюджет Володин назвал «непростым», но заверил, что закон «решает главные задачи, которые стоят перед нашим обществом, перед страной» и поблагодарил Силуанова.

Согласно документу, доходы в следующем году будут в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., расходы - 16 трлн 240,8 млрд руб. Дефицит бюджета ожидается на уровне 2 трлн 753,2 млрд руб.

Доходы на 2018 и 2019 гг. запланированы на уровне 14 трлн 28,5 млрд руб. и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно, расходы в 2018 г. - 16 трлн 39,7 млрд руб., в 2019 г. - 15 трлн 986,98 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 г. составит 2 трлн 11,2 млрд руб., в 2019 г. - 1 трлн 142,2 млрд руб.

Темп роста ВВП прогнозируется на уровне 0,6% в 2017 г., 1,7% и 2,1% в 2018 и 2019 гг. Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере $40 за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 г. устанавливается в размере 67,5 руб. за доллар, в 2018 г. - 68,7 руб., в 2019 г. - 71,1 руб. Инфляция в 2017-2019 гг. прогнозируется на уровне 4%.

В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 г. предлагается использование Резервного фонда в размере 1,15 трлн руб. и средств Фонда национального благосостояния - в объеме 668,2 млрд руб. В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 г., отмечает «Интерфакс». В ФНБ на конец 2017 г. останется 4,190 трлн руб. (из них 1,618 трлн руб. размещены в разрешенных активах), на конец 2018 г. - 3,102 трлн руб. (1,652 трлн руб.), на конец 2019 г. - 3,056 трлн руб. (1,668 трлн руб.).

Размер кредитной поддержки для российских субъектов планируется увеличить вдвое - со 100 млрд руб. до 200 млрд руб. в 2017 и 2018 гг. Поправки предусматривают выделение в следующем году 10,5 млрд руб. на единовременную выплату пенсионерам.

На поддержку агропромышленного комплекса в следующем году выделят 10,638 млрд руб., из них 5 млрд руб. пойдут на докапитализацию Россельхозбанка. Еще 13 млрд руб. направят на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. По 30 млрд руб. в 2017-2018 гг. выделят на проект «Безопасные и качественные дороги».