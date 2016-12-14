Минэкономразвития ожидает стабильный курс рубля в 2017 году

Минэкономразвития ожидает стабильный курс рубля в 2017 г. «с некоторым укреплением», сообщается в официальном аккаунте Министерства экономического развития в Twitter со ссылкой на заместителя министра экономического развития Алексея Ведева.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 2016 г. на уровне 5,5-5,6%.

Рубль 12 декабря стал лидером среди валют развивающихся рынков, следует из данных Bloomberg. Российская валюта 12 декабря укрепилась до более чем годового максимума.

Сегодня на 14.47 цена за доллар поднималась до 60,89 руб., евро стоил 64,8 руб.

Хороший настрой рынку обеспечил рост цен на нефть. В конце ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Затем 10 декабря в Вене ОПЕК и не входящие в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи.