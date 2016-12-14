Еврозона приостановила помощь Греции из-за запланированного повышения госрасходов

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в среду приняли решение приостановить реализацию мер, направленных на снижение краткосрочной долговой нагрузки Греции, из-за предложения властей страны совершить единовременную выплату пенсионерам, сообщает The Telegraph.

Меры, призванные сократить госдолг Грации на 20 процентных пунктов от ВВП к 2060 г., были согласованы Еврогруппой на минувшей неделе, 5 декабря.

«Институты пришли к выводу, что предложения правительства Греции не соответствуют нашим соглашениям, - говорится в заявлении Еврогруппы по Греции. - Некоторые страны еврозоны придерживаются такого же мнения, поэтому сейчас отсутствует единая позиция относительно выполнения мер по снижению краткосрочной долговой нагрузки».

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас без предварительных консультаций с кредиторами предложил направить бюджетные средства в размере 617 млн евро на помощь пенсионерам, чей месячный доход не превышает 800 евро. Средства будут выделены из доходов, полученных сверх запланированных, - речь идет о примерно 1,5 млрд евро.

Кроме того, он предложил снизить НДС для жителей ряда островов Эгейского моря, пострадавших от притока мигрантов.