«У нас миллионы безработных и горы долгов»

Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон, одержав на партийных праймериз убедительную победу над Николя Саркози, стал кандидатом в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы» и фаворитом президентской кампании во Франции. Согласно недавно опубликованным компанией Elabe результатам опросов, на выборах весной 2017 г. Фийон может получить до 30% голосов избирателей, а его ближайшая соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, – 24–25%.

Фийон родился в 1954 г. в городе Ле-Ман департамента Сарта в семье нотариуса. Он получил юридическое образование, но никогда не практиковал, сразу начав политическую карьеру. В 1970-х он вступил в партию Жака Ширака «Объединение в поддержку республики» (RPR) и стал помощником депутата Жоэля Ле Тёля. В 1981 г. Фийон был избран в парламент, став самым молодым депутатом нижней палаты.

На выборах президента в 1995 г. Фийон вместе с Николя Саркози поддержал кандидатуру премьер-министра Эдуара Балладюра. Балладюр проиграл Шираку, но в отличие от Саркози Фийон после выборов не оказался в опале, а получил пост министра в новом правительстве. Во время президентства Саркози, с 2007 по 2012 г., Фийон был премьер-министром.

В 2012 г. Фийон предпринял неудачную попытку возглавить партию «Союз за народное движение» (UMP, была создана в 2002 г. и являлась правопреемницей RPR). После поражения Саркози на президентских выборах в 2012 г. партия UMP находилась в плачевном состоянии и увязла во внутренних конфликтах. На выборах лидера партии осенью 2012 г. о выигрыше объявили одновременно Фийон и его соперник Жан-Франсуа Копе. Победа в итоге была отдана Копе.

Два года спустя, когда Саркози вернулся в политику, появились слухи, что Фийон просил правительство ускорить расследование в отношении Саркози, чтобы помешать тому начать президентскую кампанию. Фийон это активно опровергал.

Отомстил Саркози

Основные взгляды двух политиков в целом совпадают: оба консервативны в социальных вопросах, при этом оба выступают за снижение роли государства в экономике. Однако невозмутимая манера поведения Фийона совершенно нетипична для лидеров французских правых, отмечала The Wall Street Journal (WSJ). Отношения между Фийоном и Саркози были довольно напряженными: будучи президентом, Саркози не раз пренебрежительно отзывался о своем премьере, а однажды назвал его одним из своих сотрудников. Работавший в правительстве Саркози пять лет Фийон получил прозвище Месье Никто.

Однако теперь тщательно подготовленная программа позволила Фийону взять реванш во время партийных праймериз и перечеркнуть все надежды Саркози на возвращение в президентский дворец.

«Мне нравится состязаться с упорным соперником, который догоняет меня или ждет благоприятного момента, чтобы обойти того, кто впереди меня», – приводит WSJ цитату из книги Фийона, где он рассказывает о политике и о другой своей страсти – автогонках. Фийон – гонщик-любитель, участник и один из организаторов соревнований «24 часа Ле-Мана», проходящих в его родном городе. Кроме гонок политик увлекается альпинизмом.

Партия Фийона Правоцентристкая партия «Республиканцы» (Les Républicains) первоначально была создана в январе 2002 г. как предвыборное объединение под названием «Союз за президентское большинство» (СПБ). В сентябре 2002 г. в СПБ влились прекратившие самостоятельное существование Объединение в поддержку республики, Либеральная демократия и некоторые представители «Союза за французскую демократию». 17 ноября 2002 г. СПБ был преобразован в партию под названием «Союз за народное движение» (Union pour un Mouvement Populaire – UMP). В мае 2015 г. UMP изменила устав и получила новое название Les Républicains. современное название. И именно новый устав предусматривает проведение партией открытых праймериз перед президентскими выборами 2017 г. Франсуа Фийон – и.о. председателя партии. ТАСС-досье, материалы СМИ

Фийон женат на уроженке Уэльса Пенелопе Кларк, у пары пятеро детей. Кандидат в президенты от правоцентристов – убежденный католик. В 2012 г. он выступал против закона, разрешающего однополые браки.

Экономическая программа Фийона построена на идеях свободного рынка. Его критикуют за смену убеждений: десятилетиями, занимая различные министерские посты, он являл собой типичного французского государственника и заработал репутацию искателя компромиссов в отношениях с профсоюзами. Теперь же Фийон предлагает сократить полмиллиона рабочих мест в госсекторе и урезать социальные пособия, чтобы снизить бюджетный дефицит и компенсировать снижение налогов для компаний. Сам Фийон говорил Financial Times (FT), что изменил убеждения, после того как в полной мере осознал хрупкость финансового положения Франции.

Как писала FT, в 2007 г., вскоре после своего назначения на должность премьер-министра, во время поездки на Корсику Фийон слушал жалобы местных фермеров на недостаточные субсидии от государства и вдруг сказал: «Я руковожу государством, которое в финансовом смысле является банкротом. Я руковожу государством, в котором хронический дефицит бюджета сохраняется на протяжении 15 лет. Я руковожу государством, которое за 25 лет ни разу не смогло сбалансировать бюджет. Так не может больше продолжаться».

От всегда спокойного, даже флегматичного Фийона такой эмоциональной вспышки никто не ожидал. Она вызвала переполох в лагере его сторонников, а несколько недель спустя президент публично грубо раскритиковал Фийона за эти слова.

Однако Фийон не отказался от своей точки зрения и придерживается ее до сих пор. По словам политика, встреча на Корсике подтвердила его растущие опасения относительно состояния французской экономики.

«Даже если говорить о банкротстве [в подобных случаях] не принято, мои слова, по-моему, были продиктованы здравым смыслом», – цитирует FT книгу Фийона.

Рецепт Фийона по спасению французской экономики заключается в сокращении государственных расходов на 100 млрд евро за пять лет и 500 000 рабочих мест в госсекторе, повышении НДС на 2 п. п., увеличении продолжительности рабочей недели для госслужащих с нынешних 35 часов и постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет. Параллельно компании должны получить налоговые льготы на 50 млрд евро. Это одно из самых радикальных предложений экономических преобразований в истории Франции, отмечает FT.

Французская Республика Территория – 551,6 тыс. кв. км.

Население (на 1 января 2016 г.) – 66,63 млн человек.

ВВП (2015 г.): в текущих ценах – 2,18 трлн евро, в постоянных ценах – 2,09 трлн евро (рост 1,3%).

Инфляция (ноябрь 2016 г., в годовом выражении) – 0,36%.

Безработица (III квартал 2016 г.) – 10%.

Государственный долг (на 31 октября 2016 г.) – 1,62 трлн евро.

Бюджет (2015 г.): доходы – 299,7 млрд евро, расходы – 371,8 млрд евро, дефицит – 72,1 млрд евро.

Внешняя торговля (2015 г.): экспорт – 654,9 млрд евро, импорт – 685 млрд евро.

Международные резервы (на 31 октября 2016 г.) – 159,9 млрд евро.

Совокупная капитализация фондового рынка (на 6 декабря 2016 г.) – 1,75 трлн евро.

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, Банк Франции, Bloomberg.



«У нас миллионы безработных и горы долгов. Если мы не ускорим [экономический рост] сейчас, я сомневаюсь, что мы вообще сможем за это взяться», – приводит WSJ слова Фийона, сказанные накануне партийных праймериз.

Экономические взгляды Фийона способствуют тому, что политика все чаще сравнивают с Маргарет Тэтчер, поклонником которой он является. Газета левого толка Liberation даже опубликовала на первой полосе сделанный в фотошопе портрет Фийона с прической британской железной леди.

Время перемен настало

Идеи радикальных экономических преобразований, связанных с выводом на первый план механизмов свободного рынка, необычны для Франции. Французы привыкли к сильному государству, к тому же страна часто страдает от забастовок. Однако значительное количество избирателей с правыми взглядами сейчас считают провалившимися предыдущие попытки спасти от падения вторую по размерам экономику в ЕС.

Некоторые критики Фийона полагают, что момент для таких экономических преобразований давно упущен. Экономика Франции не поддавалась реформированию на протяжении 30 лет. Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США проводили либерализацию экономики, а во Франции под управлением Франсуа Миттерана возобладали левые идеи. Германия реформировала систему социального обеспечения более 10 лет назад, Франция не последовала ее примеру. В результате государственные расходы составляют 57% французского ВВП, более половины приходится на социальные пособия и другие выплаты. Во Франции один из самых низких в Европе показателей рабочего времени в пересчете на одного сотрудника, а негибкий рынок труда тормозит инвестиции и ограничивает потенциальные темпы роста экономики, которые часто оцениваются менее чем в 1% в год.

«Я долгое время считал, что нашу страну трудно реформировать. Но если продемонстрировать профсоюзам свою решимость, если использовать президентскую кампанию для обсуждения реформ и провести их сразу после избрания – это вполне осуществимо», – говорил Фийон в интервью FT.

В случае победы на президентских выборах весной 2017 г. Фийон обещает начать реформы уже к сентябрю.

Впрочем, многие наблюдатели сомневаются, что Фийон действительно проведет радикальные преобразования, если станет президентом. Экономический прорыв обещал и Саркози, но мало что сделал за пять лет, пишет WSJ.

Под огнем критики

Экономическая ситуация во Франции в 2016 г. значительно отличается от Великобритании в 1979 г., когда Тэтчер начала свои преобразования. Положение британской экономики было настолько тяжелым, что страна обратилась за помощью в МВФ. Экономика Франции сейчас такого давления не испытывает, рост в этом году может составить 1,4%. Явных внутренних или внешних причин для радикальных преобразований нет, отмечает WSJ. Нет у Фийона и детального плана реформ госсектора. Сокращение рабочих мест в госсекторе может иметь смысл в стране, где на 1000 жителей приходится 90 чиновников (в Германии, для сравнения, – 50), но план Фийона основан на ограничении числа чиновников, а не на реформировании механизмов оказания госуслуг. Для достижения целевых показателей Фийону может потребоваться мораторий на прием новых сотрудников на место девяти из 10 госслужащих, уходящих в отставку, на ближайшие пять лет. Многие наблюдатели считают это немыслимым. Критики программы Фийона также отмечают, что она ничего не дает «аутсайдерам», выпадающим из системы государственной поддержки и гарантий. Система, сложившаяся во Франции, в первую очередь защищает интересы работников госсектора, крупных корпораций, членов профсоюзов и пожилых работников, имеющих гарантии по постоянным трудовым контрактам. При этом страдают интересы малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан и молодых работников, часто вынужденных заключать с работодателем временные контракты. Фийон сконцентрировался на мерах бюджетной политики, но для перечисленных групп ничего не изменится без радикальной реформы трудового законодательства и системы социального обеспечения.

Политическая жизнеспособность программы Фийона также вызывает сомнения у наблюдателей. Даже некоторые его коллеги по партии опасаются, что с такой программой Фийон может уступить в первом туре кандидату от социалистов или бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону, идущему на выборы независимым кандидатом и также призывающему к экономическим реформам. Во втором туре предложения Фийона могут способствовать тому, что госслужащие будут голосовать за его соперницу Ле Пен. Наконец, даже в случае избрания Фийона президентом его реформам могут помешать, как это уже неоднократно бывало, масштабные забастовки госслужащих.

Преобразования Фийона могут вызвать неодобрение и со стороны Брюсселя. Предлагаемые им налоговые льготы, по собственным подсчетам политика, вызовут дефицит бюджета в 4,7% ВВП в 2017 г., т. е. значительно выше согласованных с ЕС 2,7%. Брюссель уже дважды продлевал срок, в течение которого Франция должна привести дефицит бюджета в соответствие с нормативами ЕС (не более 3% ВВП), и может не согласиться сделать это в третий раз.

Соперники на выборах

Главным соперником Фийона на грядущих выборах считается лидер ультраправого «Национального фронта» Ле Пен. В случае выхода обоих соперников во второй тур Фийон может консолидировать избирателей с центристскими и левыми взглядами, стремящихся не допустить прихода к власти ультраправых, предполагает FT. С другой стороны, несмотря на радикальные взгляды, Ле Пен может привлечь новых сторонников, обещая сохранить рабочие места, которых французы могут лишиться в случае реализации программы Фийона. Первый тур выборов также не будет простым для кандидата от правоцентристов. Серьезную конкуренцию ему могут составить как Макрон, так и кандидат от партии социалистов. Последний пока не определен, известно только, что действующий президент Франсуа Олланд отказался баллотироваться. Еще один потенциальный соперник Фийона – лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Однако в ходе партийных праймериз Фийону удалось мобилизовать одну из самых малозаметных и малопонятных составляющих частей электората – осторожных буржуа из состоятельных провинций Франции, пишет FT. Эти стареющие состоятельные консервативные обыватели превыше всего ценят закон и порядок, им нравится перспектива сокращения государственного аппарата, и они готовы согласиться на революционные экономические реформы Фийона, если он сдержит свое обещание потеснить профсоюзы и восстановить позиции Франции на мировой арене. Фийон оказался привлекательным кандидатом для жителей провинций, где сильны традиции католической церкви и много сторонников консервативных ценностей, протестовавших в 2013 г. против легализации однополых браков. «Это традиционные консерваторы-католики из провинций, о которых нечасто вспоминают. Это бережливые люди, владеющие собственностью. Обычно они ведут себя тихо, но их возмутил закон о гомосексуальных браках», – объясняет профессор Sciences Po Паскаль Перрино.

Кто голосовал за Фийона

По данным Elabe, которые приводит FT, больше половины избирателей, проголосовавших за Фийона во время праймериз, – пенсионеры, еще треть – высокооплачиваемые топ-менеджеры. На молодежь в возрасте от 18 до 34 лет приходится только 16% поддержавших политика. 60% проголосовавших – жители провинциальных городов, 19% живут в сельской местности и только 1/5 – в Париже. Почти 60% голосовавших за Фийона – мужчины.

«Провинциальные буржуа, на которых социологи долгое время не обращали внимания, решили выбрать кандидата, который им подходит. Они испытывают ностальгию по величию Шарля де Голля и сыты по горло дорогим государственным аппаратом. Это провинциальный средний класс, который хочет оставить в прошлом Саркози и Олланда, которые, по их мнению, нанесли ущерб имиджу Франции», – объясняет профессор Университета Версаля Лоран Буве.

Пусть действует Трамп

Как писала FT, в одном из своих выступлений в мае этого года Фийон критиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее действия во время долгового кризиса в Греции, конфликта России и Украины и кризиса, вызванного наплывом беженцев в Европу. Политик указал также, что Франция должна добиться роста экономики, если она хочет повысить свое влияние в ЕС и заставить Берлин прислушиваться к своей позиции. А для экономического роста необходимы масштабные реформы.

Внешняя политика редко находится в центре внимания во время президентских кампаний во Франции, но если так происходит, чаще всего это связано с Россией, писал на страницах FT Франсуа Эйбур, специальный советник Фонда стратегических исследований. Фийон известен давними дружескими связями с Владимиром Путиным, сложившимися еще в период, когда оба были премьер-министрами, и аналитики задаются вопросом, как это может отразиться на его результатах на выборах и на французской дипломатии в случае его победы. В первом туре Фийон может рассчитывать на правоцентристское ядро избирателей, но наверняка покусится и на часть голосов потенциальных избирателей Ле Пен, а сторонники «Национального фронта» в массе своей имеют пророссийские взгляды, пишет Эйбур. Что касается политики в отношении России в случае победы Фийона, Эйбур сомневается, что Франция сможет настоять на отмене санкций и прекращении поддержки Украины. Скорее таких шагов можно ждать от Дональда Трампа. И в этом случае консенсус, существующий по этому вопросу в Европе, рассыплется независимо от того, кто в тот момент будет занимать Елисейский дворец в Париже.