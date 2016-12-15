Медведев о приватизации: Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей

«Помните известное изречение: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Применительно к приватизации в значительной мере неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги», – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в итоговом интервью российским телеканалам. Его цитирует ТАСС. Так он ответил на вопрос об участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти» и о схеме приватизации 19,5% «Роснефти».

Приватизацию «Роснефти» Медведев назвал крупнейшей сделкой года в нефтяной отрасли в мире, которая во многом решила бюджетные проблемы, передает ТАСС. Он рассказал, что сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в быстроте сделки по приватизации «Роснефти». Покупкой интересовались и японцы, и корейцы, но они были готовы платить и со своими условиями. «Роснефть» справилась с задачей поиска покупателей при приватизации и добилась хорошего результата, добавил он. Про разницу в 18 млрд, которые, по мнению журналистов, Россия недополучила после второй директивы правительства, Медведев ответил, что изменения рынка привели к переоценке ситуации и дисконту в 5% по предложению оценщика, сообщает «Интерфакс». Однако в результате Россия ничего не потеряла, так как бюджет получит от «Роснефтегаза» дополнительные дивиденды, считает он.

По словам Медведева, от приватизации «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил больше, чем планировал, более 1 трлн руб. Премьер напомнил, что «Роснефть» предложила за «Башнефть» лучшую цену, и это было выгодно государству.

Решения о приватизации Совкомфлота, ВТБ и Сбербанка будут приниматься в соответствии с законом, если на это будут «побудительные причины», сказал премьер. «Просто так, для того чтобы исполнить какие-либо планы, никто никаких решений принимать не будет», – цитирует ТАСС. Он отметил, что приватизация Сбербанка в плане пока вообще не стоит.

Также Медведев пообещал, что пересмотра приватизации прошлых лет быть не должно.