Медведев о приватизации: Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей

«Помните известное изречение: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Применительно к приватизации в значительной мере неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги», – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в итоговом интервью российским телеканалам. Его цитирует ТАСС. Так он ответил на вопрос об участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти» и о схеме приватизации 19,5% «Роснефти».

Приватизацию «Роснефти» Медведев назвал крупнейшей сделкой года в нефтяной отрасли в мире, которая во многом решила бюджетные проблемы, передает ТАСС. Он рассказал, что сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в быстроте сделки по приватизации «Роснефти». Покупкой интересовались и японцы, и корейцы, но они были готовы платить и со своими условиями. «Роснефть» справилась с задачей поиска покупателей при приватизации и добилась хорошего результата, добавил он. Про разницу в 18 млрд, которые, по мнению журналистов, Россия недополучила после второй директивы правительства, Медведев ответил, что изменения рынка привели к переоценке ситуации и дисконту в 5% по предложению оценщика, сообщает «Интерфакс». Однако в результате Россия ничего не потеряла, так как бюджет получит от «Роснефтегаза» дополнительные дивиденды, считает он.

По словам Медведева, от приватизации «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил больше, чем планировал, более 1 трлн руб. Премьер напомнил, что «Роснефть» предложила за «Башнефть» лучшую цену, и это было выгодно государству.

Решения о приватизации Совкомфлота, ВТБ и Сбербанка будут приниматься в соответствии с законом, если на это будут «побудительные причины», сказал премьер. «Просто так, для того чтобы исполнить какие-либо планы, никто никаких решений принимать не будет», – цитирует ТАСС. Он отметил, что приватизация Сбербанка в плане пока вообще не стоит.

Также Медведев пообещал, что пересмотра приватизации прошлых лет быть не должно.

Росимущество разъяснило, почему «Роснефть» была продана дешевле
Сечин продал «Роснефть» иностранным инвесторам
Как «Роснефть» уволила топ-менеджеров «Башнефти» за 24 часа
Фото