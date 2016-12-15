Россия впервые обогнала Китай в рейтинге развивающихся экономик BofAML

Россия заняла второе место в топе развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch, обогнав Китай впервые с момента основания рейтинга в 2009 г. Возглавила список Южная Корея.

Рейтинг составляется на основании данных о финансовой стабильности стран – показателях инфляции, ВВП, экономического роста и т. д.

Стратег BofAML Дэвид Хонер объяснил, что Китай по-прежнему входит в пятерку стран по росту ВВП, но у страны «ослабли показатели частного и государственного долга, текущего счета и адекватности резервов». Россия же показала «слабый рост», но текущий счет, показатели бюджета и платежеспособности у нее «остаются одними из самых сильных».

Таким образом, Китай в этом году замкнул тройку лидеров. В первую десятку вошли Индия, Индонезия, Польша, Мексика, Бразилия, Турция и ЮАР.