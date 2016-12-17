Силуанов: принято решение о более плавном повышении зарплат бюджетникам

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что зарплаты бюджетников в 2017 г. будут расти более плавно, чем было запланировано в дорожных картах.

«У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми дорожными картами, которые были запланированы на 2017 г., нужно будет отработать эту динамику с отраслевыми ведомствами, и более плавное повышение будет в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы», – сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что плавное повышение зарплат не противоречит майским указам, они будут обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме.