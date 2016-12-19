Силуанов предвидит новые этапы деофшоризации

Пока комплекс мер по деофшоризации не оправдал всех надежд властей, но это только первый этап, заявил министр финансов Антон Силуанов. Как передает «Интерфакс», он сказал это на съезде РСПП. «Поэтому есть соображения дальнейшего совершенствования действий на предмет деофшоризации, чтобы все-таки бизнес регистрировался не за границей, а здесь», – сказал руководитель Минфина.

«Мы рассчитывали на большее, но то, что удалось сделать, тоже шаг вперед по пути решения проблем деофшоризации», – добавил министр.

Для деофшоризации российского бизнеса «вопросы предсказуемости налоговой системы имеют одно из первостепенных значений», отметил также Силуанов.