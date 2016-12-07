Совет безопасности одобрил стратегию экономической безопасности России

Сегодня президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности утвердил стратегию экономической безопасности России на период до 2030 г. Разработать такую стратегию Путин поручил Совбезу прошлым летом.

Путин объяснил, зачем такой документ понадобился именно сейчас. «С каждым годом возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давление, санкции все чаще используются в политических целях, да и под видом политических целей часто просто в конкурентной борьбе», - констатировал президент.

Президент призвал превентивно реагировать на риски и угрозы такого рода, наращивая собственный экономический потенциал. «Не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность», - подчеркнул Путин.

Путин напомнил о своем поручении из послания Федеральному собранию - расти темпами выше мировых. «Совсем недавно мы говорили и о более высоких темпах роста, но теперь надо учитывать текущее состояние мировой и российской экономик», - посетовал Путин.

Правительству поручено за полгода разработать четкий план действий, повторил президент, в том числе с учетом меняющегося технологического уклада. План касается развития технологий, улучшения делового климата, совершенствования госуправления, науки и системы образования. Наличие собственных уникальных технологий становится важнейшим фактором суверенитета страны, объяснил президент.

Еще одна проблема - растущий в мире протекционизм. Путин пообещал поддерживать российских экспортеров на мировых рынках, защищать от неконкурентных методов борьбы, использовать возможности региональных экономических союзов. Снижать издержки экспортеров, оптимизируя налоговый и таможенный контроль, и обеспечить их финансированием. Конкретный перечень мер по поддержке экспортеров готовит РЭЦ, руководитель проекта «Поддержка экспорта».

Впервые за два года Путин вспомнил о деофшоризации - после принятия антиофшорных законов тема ушла на задний план. Надо добиться, чтобы наши компании не уходили в другие юрисдикции, призвал Путин, но признал, что «ругать их часто здесь не за что: они идут туда, где чувствуют большую безопасность». Надо создать такие же условия в России, в который раз призвал он.

Путин вспомнил и о региональной политике - надо использовать потенциал каждого региона, обеспечивать рабочие места. особый акцент он сделал на подъеме и освоении Дальнего Востока: Россия продолжит создавать в регионе конкурентные условия для бизнеса, так как этот регион находится вблизи крупнейших азиатских экономик. Причем бюджетное финансирование региона должно обеспечить его опережающее развитие.

Завершил Путин свою речь стандартным напоминанием о необходимости макроэкономической стабильности - это главное, ее должны обеспечивать Минфин и ЦБ. Надо обеспечить также устойчивость банковской системы, доступность кредитов, снизить зависимость национальной кредитно-денежной системы от колебаний на мировых рынках, препятствовать незаконному выводу средств, попросил президент.

Первым докладчиком после президента был министр экономического развития Максим Орешкин - его речь была закрытой для прессы.

Что за план

Стратегия национальной безопасности до 2030 г. в целом утверждена, в нее вошел понятийный аппарат, перечислены угрозы, установлены показатели достижения, перечислены меры, которые будут обеспечивать безопасность, рассказал после совета журналистам секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Доклад должен лечь в основу стратегии социально-экономического развития. Также правительству будет поручено разработать комплексный план реализации стратегии к 1 июня 2017 г.

Орешкин, также подошедший к журналистам, рассказал об основных угрозах, описанных в докладе. Всего их четыре блока.

Первый - динамика мировой экономики, нестабильность глобальных финансовых рынков, что влияет на все страны. Второй - усиление глобальной конкуренции, борьба за рынки. Третий - структурные ограничения роста внутри страны. Здесь будут приняты меры, направленные на усиление инвестиционной активности, улучшение инвестклимата, будут решены вопросы, связанные с человеческим капиталом, перечислил Орешкин. Конкретные меры он пока не пояснил - «над ними будем работать, но идеи уже есть».

Четвертый блок - устойчивость инфраструктуры, финансовой и транспортной.