Счетная палата выявила различных нарушений на 870 млрд рублей в 2016 году

Счетная палата в 2016 г. выявила различных нарушений на 870 млрд руб., заявила журналистам глава контрольного ведомства Татьяна Голикова.

«За 2016 г. завершено, хотя по некоторым еще не подведены итоги, 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверками было охвачено более 2000 объектов. По результатам этой деятельности было установлено на 870 млрд руб. нарушений. Я сразу хочу сказать, что 870 млрд руб. не значит, что деньги украдены или каким-то иным плохим способом использованы. Речь идет о любых нарушениях, включая неэффективное использование средств», – сказала она.