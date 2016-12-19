Счетная палата назвала лидеров нарушений в 2016 году

По результатам проверок Счетной палаты в тройку лидеров по количеству нарушений в 2016 г. вошли Роскосмос, Федеральная таможенная служба (ФТС) и Министерство сельского хозяйства. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Голикова на пресс-конференции.

«По 2016 г. номер один у нас Роскосмос. Таможенная служба (ФТС) - номер два по 2016 г. и Министерство сельского хозяйства (номер три)», - сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Голикова сообщила, что в 2016 г. Счетная палата выявила различные нарушения на 870 млрд руб. По ее словам, всего в 2016 г. было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверено более 2000 объектов.