ВЭБ ожидает цены на нефть в 2017 году от $50 до $60 за баррель

Цены на нефть в 2017 г. могут вырасти до $50-$60 за баррель. Такой прогноз высказал зампред ВЭБ Андрей Клепач в кулуарах Третьего российского экономического конгресса, комментируя решение стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти.

«Про месяц-два говорить трудно, но, думаю, будет рост цен до $50 с лишним, может быть, даже до $60 на следующий год», - сказал Клепач.

При этом он не исключил и снижения цен в случае возникновения определенных факторов.

«Может, потом, если тормознется мировая экономика, (цены на нефть) опять соскочат вниз - до $40 с чем-то за баррель, - отметил Клепач. - Но сейчас, думаю, будут расти в следующем году».