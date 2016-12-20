Некоторые пенсионеры получат выплату 5000 рублей с задержкой «в связи с нехваткой средств»

Не все российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 руб. вместе с пенсией в январе, некоторым выплата придет позже пенсии и отдельно, заявил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Коллеги, людям нужно объяснять. У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5000 руб., кто получает пенсию в первые 10 дней», – сказал он. По его словам, ПФР просил механизм выплаты 5000 руб. вместе с пенсией, «но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства». «Надо проводить разъяснительную работу», – добавил Дроздов.

Он обратился к коллегам с просьбой поставить в известность руководство «Почты России», которая доставляет пенсии, чтобы получатели знали, что выплата может прийти позже.

«У меня просьба – поработать с людьми, чтобы не было напряжения», – заявил Дроздов.

По 5000 руб. получат те, кто постоянно проживает в России и на 31 декабря 2016 г. является получателем пенсии от Пенсионного фонда России, т. е. успел до этого момента оформить пенсию и хотя бы один раз ее получить. Пенсионеры получат деньги вне зависимости от получения иных выплат или мер социальной поддержки.

Выплатить деньги должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета. Если гражданин по личным причинам не получит единовременную выплату в январе 2017 г., то можно будет сделать это позднее.