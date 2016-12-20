Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг., говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Госдума приняла бюджет 9 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря. Дефицит бюджета в 2017 г. составит 3,2% ВВП, после чего будет снижаться до 2,2% ВВП в 2018 г. и 1,2% ВВП в 2019 г.

Доходы бюджета в 2017 г. запланированы в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., расходы - 16 трлн 240,8 млрд руб., дефицит - 2 трлн 753,2 млрд руб. На 2018 и 2019 гг. доходы запланированы на уровне 14 трлн 28,5 млрд и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно, расходы в 2018 г. - 16 трлн 39,7 млрд руб., в 2019 г. - 15 трлн 986,98 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 г. составит 2 трлн 11,2 млрд руб., в 2019 г. - 1 трлн 142,2 млрд руб.

Цена на нефть предусматривается в бюджете $40 за баррель, инфляция - 4% на все три года. Курс доллара к рублю на 2017 г. устанавливается в размере 67,5 руб. за доллар, в 2018 г. - 68,7 руб., в 2019 г. - 71,1 руб.