Путин: Россия не собирается изолировать свою экономику от мировой

Россия не собирается изолироваться экономически, ее экономика должна быть частью мировой, если хочет развиваться, «а она хочет и будет развиваться на высокотехнологическом направлении», заявил президент Владимир Путин. Он сказал это на большой пресс-конференции 23 декабря. При этом в тех отраслях, где «возможно восстановление, либо воссоздание, либо новые шаги в нашей компетенции, особенно высокотехнологичной, мы обязательно будем по этому пути идти и, уверен, добьемся хорошего, нужного нам результата», заверил он (цитата ТАСС).

Проблемы с импортозамещением «всегда были и всегда будут, но мы победим», цитирует президента «Интерфакс». По словам Путина, закупки по импорту уже сократились на 10%, до 39%, в стране успешно развивается фармацевтическая, химическая и легкая промышленность, тяжелое машиностроение, дорожная техника почти на 100% российская. «Про оборонную промышленность и говорить нечего», - отметил он.