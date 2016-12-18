Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе.

«На моем новогоднем столе обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет», – сказал он в интервью Ираде Зейналовой в программе «Итоги недели» на НТВ.

Таким образом премьер ответил на вопрос ведущей о том, состоялось ли импортозамещение в России.

«За последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране», – заявил Медведев.