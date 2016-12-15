Медведев выступил против накачивания экономики деньгами

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил против накачивания экономики деньгами и роста госдолга и дефицита бюджета из-за роста инфляции и обесценивания заработков. Он сказал, что нельзя планировать бурное развитие, если нет макроэкономических условий. ТАСС цитирует заявления премьера в интервью российским телеканалам. В беседе участвуют представители «Первого канала», ВГТРК, НТВ, РБК ТВ и «Дождя».

Премьера спросили, почему правительство выбрало «бюджет замирания, а не бюджет развития». «Мы исходили, планируя бюджет, из реальных возможностей нашего государства, накачивая бюджет, мы с вами понимаем, к каким последствиям это приведет. Если бы мы пошли по накачиванию экономики деньгами, у нас бы обесценились заработки, мы вернулись бы к ситуации 90-х. Эти решения не всегда простые, но выверенные», – цитирует ответ РБК.

По словам Медведева, рост экономики даже в 1,5% Россию не устраивает, задача добиться темпов выше среднемировых сложная, но достижимая. По итогам 2016 г. он ожидает снижение ВВП примерно на 0,5%, а в 2017 г. – возвращение экономики к росту, передает ТАСС. Главным итогом завершающегося года он назвал сохранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств.

На вопрос, будут ли снижаться бюджетные расходы на медицину и что делать с продолжающимся ростом цен, Медведев ответил, что бюджет на здравоохранение растет, он предполагает федеральные расходы и региональные. «Все, что запланировано в сфере здравоохранения, мы это будем делать», – цитирует его РБК. «Интерфакс» передает, что рост расходов на здравоохранение продолжится, в 2018 г. они составят 3,15 трлн руб., в 2019 г. – 3,25 трлн руб. Позитивным моментом премьер назвал регулярное открытие перинатальных центров и увеличение высокотехнологичных операций до 1 млн в год.

Про рост цен Медведев сказал, что он неизбежен в условиях инфляции, но в дальнейшем он замедлится. На 2016 г. запланированная инфляция составляет около 5,5%. Это касается, между прочим, и лекарств, передает «Интерфакс». По словам премьера, это доказательство работы программы импортозамещения.

Медведеву напомнили о беспрецедентном росте расходов на оборону. Как передает «Интерфакс», он ответил, что на оборону идут деньги только из федерального бюджета, а не от регионов, в отличие от расходов на образование и медицину. Военные расходы повышаются не только в интересах военнослужащих, добавил он: для граждан России важна безопасность границ и обороноспособность страны. Также премьер напомнил, что статистика по экспорту вооружений свидетельствует, что Россия остается вторым крупнейшим поставщиком вооружений в мире, впереди только США. «У нас сейчас поставляется на экспорт вооружений приблизительно на $17 млрд. В перспективе эта цифра может выйти на $20 млрд», – сказал он.

«Совокупная доля в так называемом консолидированном бюджете (это бюджет РФ, регионов и муниципалитетов), доля образования, здравоохранения и этой силовой составляющей, прежде всего Министерства обороны, приблизительно одинаковые: 23–24% по каждой из этих составляющих», – цитирует премьера ТАСС.