В традиционном интервью с Медведевым примут участие «Дождь» и РБК

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 декабря даст интервью в прямом эфире журналистам нескольких телеканалов, сообщает ТАСС. «Разговор с Дмитрием Медведевым» будет для премьера девятым. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова сказала, что премьер традиционно подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов. «Ожидаем, что будут затронуты темы экономических итогов года, планы правительства на следующий год, итоги выборов в Госдуму», - добавила она.

Вопросы Медведеву будут задавать Валерий Фадеев от «Первого канала», Сергей Брилев - от ВГТРК, Ирада Зейналова с НТВ, Михаил Фишман с «Дождя», Эльмар Муртазаев с РБК.

Как правило, такие интервью с Медведевым продолжаются около полутора часов, отмечает ТАСС. Год назад такая передача состоялась 7 декабря.

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 22 декабря.