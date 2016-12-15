Дело Улюкаева оказалось за пределами понимания Медведева

Задержание экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева его бывший начальник Дмитрий Медведев назвал «очень печальным событием», «исключительно печальным». Как передает ТАСС, он сказал это в интервью российским телеканалам. «И это событие действительно находится за гранью моего понимания того, что вообще может произойти с министром, – это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти», – заявил премьер-министр.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября после визита в офис «Роснефти». СКР возбудил против министра уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и ее вымогательстве. Суд поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января, в день выбора меры пресечения министр был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«До момента постановления решения суда – обвинительного или оправдательного приговора (приговор может быть и оправдательный по любому делу) – мы не можем говорить о виновности того или иного лица», – напомнил премьер. Он исходит из этого принципа всегда и считает его справедливым и как юрист, и как глава правительства, и как гражданин, передает ТАСС. Весомость улик против Улюкаева он комментировать отказался, отметив, что это дело следствия и суда. Медведев подчеркнул, что отставка министра в связи с утратой доверия не означает обвинения.

Силовиков и журналистов Медведев призвал не злоупотреблять демонстрацией оперативных действий в отношении должностных лиц и привел в пример ситуацию с бывшим руководителем Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым. «Ничего нельзя лакировать, но злоупотреблять нельзя, – цитирует "Интерфакс". – Именно поэтому президент в послании сказал о том, что такого рода расследование не может превращаться в шоу». О Бельянинове премьер рассказал, что этот чиновник «год просился, что называется, на выход, он говорил о том, что устал, что у него есть другие желания в жизни, что хотел бы поработать в других сферах». На должности Бельянинов «оставался просто потому, что искали ему замену». «Так случилось, что это наложилось вот на такие мероприятия. И это действительно не очень хорошо», – признал Медведев. Борьба с коррупцией приобрела системный характер, это не кампанейщина, подчеркнул он.

Медведев констатировал рост активности применения на практике законов о борьбе с коррупцией в последнее время. Сегодняшнее российское законодательство в этой сфере в полной мере соответствует международному опыту, добавил он. По его словам, с 2012 г. следственные органы направили в суд 50 000 уголовных дел о коррупции, из них 3500 – в отношении чиновников госслужбы. Еще 1300 – это дела против депутатов различных уровней. Назвал среди таких дел премьер и следствие в отношении бывших мэров и глав регионов. «Все эти дела должны быть доведены до конца», – цитирует ТАСС.