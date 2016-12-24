Правительство выделило 6,4 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 г. межбюджетных трансфертов бюджетам 13 регионов в размере 6,417 млрд руб. на выплату региональных социальных доплат к пенсиям. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте федерации, где этот пенсионер проживает», – пояснили в правительстве.

Общая численность получателей доплат составит около 410 000 человек. Средний размер доплат – от 2142 до 8537 руб.

Деньги направлены республикам Коми, Саха, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому краям, Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской, Сахалинской областям, а также Еврейской автономной области, Ненецкому и Чукотскому автономным округам.