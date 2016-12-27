ЦБ прогнозирует возврат ВВП к росту по итогам IV квартала

По оценке Банка России, темп прироста ВВП в IV квартале будет положительным. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике. По итогам 2016 г. объем ВВП сократится на 0,5–0,7%, что соответствует прогнозу, опубликованному в декабрьском выпуске, отмечается в сообщении ЦБ.

ЦБ отвечает, что в ноябре 2016 г. продолжилось восстановление экономической активности, но динамика основных показателей оставалась неоднородной.

С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Опережающий индикатор выпуска товаров и услуг достиг максимальных значений начиная с января 2015 г. С другой стороны, динамика показателей инвестиционной активности была разнонаправленной, а потребительский спрос ожидаемо оставался слабым.

ВВП России в январе – ноябре снизился на 0,6%, следует из мониторинга Минэкономразвития. В ноябре российская экономика выросла на 0,5% по сравнению с ноябрем 2015 г., это наблюдается впервые с декабря 2014 г., отмечает «Интерфакс».

Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике ВВП на 2016 г. до минус 0,5% с минус 0,6%. «Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен», – говорится в мониторинге.