Ежегодный ущерб от плохой экологии варьируется от 6 до 15% ВВП – Путин

Ущерб от плохой экологии ежегодно составляет от 6 до 15% ВВП, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании госсовета по экологии.

«Ежегодный экологический ущерб доходит ежегодно до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей - и 15% ВВП», - сказал он.

Он напомнил слова академика Владимира Вернадского, который в начале прошлого века предостерегал, что людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. «И такое время наступило, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать на прочность природу», - отметил Путин, добавив, что это отражается и на самих людях.

По данным Путина, каждый год 7-8 млн людей умирают в результате загрязнения воздуха. Путин заметил, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России. «По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений», - добавил он.