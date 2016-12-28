Дефицит бюджета в 2016 году мог быть ниже 3% ВВП – Силуанов

Дефицит федерального бюджета России в 2016 г. составит 3,6-3,7% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр считает, что дефицит мог быть и ниже 3%, если бы правительство не направило 800 млрд руб. на погашение кредитов оборонных предприятий. «Если бы не было решения о расчетах по набранным кредитам предприятий оборонного комплекса, то мы бы эту цель (дефицит бюджета в 3% от ВВП) даже перевыполнили. Если бы не было последнего решения в поправках в закон о бюджете о том, чтобы мы погасили все задолженности по кредитам предприятий ОПК, - порядка 800 млрд руб. дополнительно были истрачены на эту цель - то дефицит бы составил 2,7% ВВП», - пояснил он.

По оценке Силуанова, рост ВВП в 2017 г. может вдвое превысить официальный прогноз в 0,6%. «Темпы роста российской экономики не ниже мировых... Мы считаем, что эта цифра может быть больше раза в два - около 1-1,2%, вполне достижимые темпы экономического роста», - сказал министр.

Инфляция в 2016 г., по словам Силуанова, может составить 5,5%, в том числе благодаря «хорошему урожаю».