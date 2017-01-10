Росстат подтвердил оценку инфляции на уровне 5,4% в 2016 году

Росстат подтвердил оценку инфляции в 5,4% в 2016 г. В декабре прошлого года инфляция составила 0,4% после также 0,4% в ноябре и октябре.

Во многом низкий показатель инфляции объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 г. ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 г. и 0,7% в 2014 г.

В 2015 г. инфляция в России составила 12,9%, в 2013 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1% (показатель 2011 г. был до этого как раз минимальным значением).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2016 г. подорожали на 0,6%, а в целом за 2016 г. - на 4,6% (14% в 2015 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,3%, а за год - 6,5% (13,7% в 2015 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 г. - на 4,9% (10,2% в 2015 г.).

В декабре в группе продовольственных товаров существенно выросли цены на молоко и молочную продукцию - на 1,5%. Цены на плодоовощную продукцию в декабре выросли на 0,9%. Одновременно на 0,5% снизились цены в декабре на крупы, подсолнечное масло подешевело на 0,6%, сахар - на 3,2%.

В целом за 2016 г. отмечался высокий рост цен на сливочное масло - на 20,5%, табачные изделия - на 17,8%, молоко и молочную продукцию - на 9,5%, алкогольные напитки - на 6,4%. Одновременно плодоовощная продукция за 2016 г. подешевела на 6,8%, сахар - на 6%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 г. составила 3702 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,9% (с начала года выросла на 3,5%).

В 2017 г., по мнению экономистов, инфляция в России продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).