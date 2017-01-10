Услуги ЖКХ подорожали на уровень инфляции – 5,4%, бензин – на 3,8% в 2016 году

Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2016 г. на 5,4%, а потребительские цены на бензин - на 3,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Годом ранее бензин подорожал на 4,8% при инфляции в 12,9%.

Цена жилищных услуг подскочила на 5,5%, в то время как коммунальных - на 5,3%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 8,6%, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан - собственников жилья в результате приватизации подорожали на 5,8%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) - на 5,7%.

Холодное водоснабжение стало дороже на 6,5%, водоотведение - на 8,1%, горячее водоснабжение - на 5,9%, отопление - на 5,2%, газоснабжение - на 1,3%, электроснабжение - на 5,8%.

В целом инфляция в 2016 г. составила 5,4%.