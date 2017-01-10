Банк Мексики потратил $2 млрд за неделю на поддержание курса песо

Банк Мексики в первую неделю текущего года потратил на поддержание курса национальной валюты порядка $2 млрд.

С 1 по 6 января международные резервы страны сократились до $174,72 млрд. «Резервы уменьшились на $1,81 млрд, в основном из-за продажи американской валюты», - отмечает Банк Мексики в Twitter.

Регулятор был вынужден начать валютные интервенции после того, как курс песо опустился до минимальных значений по отношению к доллару на фоне новостей об отмене строительства завода компании Ford в штате Сан-Луис-Потоси.

Несмотря на принятые Банком Мексики меры песо продолжает дешеветь. В банках сегодня курс поднялся до 21,85 песо за $1, что на 0,2 песо больше, чем в понедельник.

Ожидается, что колебания на валютном рынке будут становиться все более резкими по мере приближения инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Политик вступит в должность 20 января.