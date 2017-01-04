Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства нового завода в Мексике.

«Спасибо компании Ford за отказ от нового завода в Мексике и создание 700 рабочих мест в США. Это лишь начало - дальше будет больше», - написал он в своем Twitter.

Накануне Ford отказался от планов по строительству еще одного завода в Мексике. Взамен компания инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест. Ford возместит властям мексиканского штата Сан-Луис-Потоси все их расходы на проект завода.

Ранее Трамп раскритиковал General Motors за производство автомобилей в Мексике и их беспошлинный ввоз в США.