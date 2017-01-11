Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2017 год

Темпы мирового экономического роста в 2017 г. ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах - экспортерах сырья, при сохранении устойчивого внутреннего спроса в развивающихся государствах - импортерах сырья, говорится в обзоре Всемирного Банка «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects).

Согласно оценкам ВБ, в 2016 г. мировая экономика выросла на 2,3% - это самые слабые темпы подъема за посткризисный период.

Прогноз глобального экономического подъема на 2017 г. понижен экспертами ВБ по сравнению с июньскими оценками на 0,1 процентного пункта (п. п.). Прогноз на 2018 г. также ухудшен на 0,1 п. п. до 2,9%. В 2019 г. темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 2,9%, прогнозируют в ВБ.

Прогнозы для мировой экономики омрачаются неопределенностью в отношении направления политики в ведущих странах мира. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост в странах как с низким и средним, так и с высоким уровнем дохода.

ВБ сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017-2018 гг. на уровне 2,2% и 2,1% соответственно, в 2019 г. подъем, как ожидается, составит 1,9%. ВБ резко улучшил оценку роста ВВП Японии на этот год - до 0,9% с 0,5%, на 2018 г. - до 0,8% с 0,7%. Прогноз на 2019 г. предусматривает подъем на 0,4%. При этом прогнозы увеличения китайского ВВП на этот и следующий год сохранены на уровне 6,5% и 6,3%, прогноз на 2019 г. предполагает рост на 6,3%. Прогноз увеличения экономики еврозоны на текущий год был понижен на 0,1 п. п. до 1,5%, на следующий год - также на 0,1 п. п. до 1,4%. В 2019 г. ВВП, как ожидается, повысится на 1,4%.

Прогнозы ВБ для России остались неизменными по сравнению с ноябрьским докладом о российской экономике: после падения ВВП на 0,6% в 2016 г. ВБ ждет его роста на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017-2019 гг.