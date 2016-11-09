Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России

Всемирный банк ожидает снижения российской экономики в 2016 г. на 0,6%, сообщает «Интерфакс». Агентство цитирует доклад ВБ о российской экономике. В июне ВБ прогнозировал падение ВВП России в этом году на 1,2%. Декабрьский прогноз ВБ был о снижении ВВП в 2016 г. на 0,7%, апрельский - до 1,9%. Аналитики банка считают, что российская экономика пройдет пик кризиса во второй половине 2016 г., после чего начнет восстанавливаться.

Российское Минэкономразвития считает, что в этом году ВВП снизится на 0,5-0,6%, а в 2017 г. вырастет примерно на 1%.

Улучшение оценки ВБ связывает с более благоприятными условиями внешней торговли, которые начали подстегивать рост внутреннего спроса даже на фоне достаточно слабого внешнего спроса. «Позитивный эффект от условий внешней торговли наряду с более стабильными макроэкономическими условиями благоприятно повлияет на настроения потребителей и инвесторов, что приведет к восстановлению внутреннего спроса и обеспечит небольшой рост экономики в 2017-2018 гг.», - отмечается в документе.

Свою оценку российской экономики Всемирный банк базирует, в частности, на прогнозе средней цены на нефть в 2016 г. на уровне $43,3 за баррель, в 2017 г. - $55,2 за баррель, в 2018 г. - $59,9. Поясняя перспективы изменения цен на нефть, ВБ отмечает, что в 2017 г., особенно во втором полугодии, потребление нефти начнет превышать объемы ее добычи, благодаря чему сократятся большие запасы нефти в нефтехранилищах. В текущем прогнозе предполагается, что ОПЕК удастся ограничить объемы мировой нефтедобычи и что добыча нефти в США в следующем году выйдет на плато. Однако этот прогноз сопряжен со значительными рисками. Так, цена может быть выше прогнозной оценки, если картель ОПЕК сократит нефтедобычу в более значительном, чем ожидается, размере, а также если перебои с поставками из ряда стран - экспортеров нефти (Ливии, Нигерии и Венесуэлы) продолжатся. Понижательные риски связаны со слабым спросом, возвращением к прежним объемам добычи раньше, чем предполагается, а также неспособностью ОПЕК реализовать значимое сокращение добычи нефти.