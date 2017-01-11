Moody's прогнозирует рост ВВП России на 1% в 2017 году

Moody's прогнозирует рост ВВП России в 2017 г. на 1%, говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

«Агентство Moody’s ожидает, что после двух лет рецессии Россия, чья экономика несоизмеримо больше экономик других стран СНГ, в 2017 г. покажет положительный, хотя все еще скромный, рост ВВП на уровне 1%. Это будет способствовать улучшению положения во всем регионе благодаря торговым и финансовым связям между странами», - говорится в сообщении агентства.

По мнению экспертов Moody's, стабилизация цен на нефть привела к некоторому ослаблению давления на экономику и бюджеты девяти рейтингуемых агентством стран, входящих в СНГ. «Тем не менее, общий прогноз по суверенному сектору данного региона на 2017 г. - негативный, что обусловлено медленными темпами восстановления экономик стран СНГ, уязвимостью перед внешними факторами тех из них, которые имеют высокий уровень долга в иностранной валюте, а также вероятность того, что из-за соображений политического характера будет откладываться проведение структурных реформ, которые могли бы способствовать их экономическому росту», - уточняют в агентстве.

Агентство Moody’s прогнозирует, что медианные темпы роста стран СНГ вырастут с 1% в 2016 г. до 2% в 2017 г. и до 3% в 2018 г.