Орешкин призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в российскую экономику

Министр экономического развития России Максим Орешкин призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в российскую экономику. Об этом он заявил на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума.

«С точки зрения реальной экономики в ситуации, когда экономика уже начала расти и когда правительство концентрируется уже на преодолении структурных ограничений для роста, как раз тот, кто будет действовать и инвестировать быстрее, как всегда, получит более высокую отдачу от своих инвестиций. Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции», – сказал Орешкин.

По его словам, члены правительства всегда открыты и будут помогать решать проблемы, которые мешают инвестициям.