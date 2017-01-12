Путин: Идеи Гайдаровского форума помогут преодолению глобальных вызовов

Президент Владимир Путин рассчитывает, что выработанные на Гайдаровском форуме идеи будут применяться на практике для решения экономических проблем страны и укрепления международного сотрудничества в преодолении глобальных вызовов. Это следует из приветствия президента участникам мероприятия.

По оценке Путина, на форуме всегда бывает «актуальная, насыщенная повестка», там собираются «авторитетные участники – видные ученые, политические и общественные деятели, представители бизнеса, финансовых кругов и международных организаций». На форуме «обсуждают перспективные идеи, направленные на улучшение делового и инвестиционного климата в нашей стране, повышение конкурентоспособности отечественной экономики».