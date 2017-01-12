Ректор ВШЭ: Рост доли трудящихся с высшим образованием приведет к росту экономики или массовой миграции

Число работников с дипломом о высшем образовании в России составит 50% от общего числа к 2025 г., заявил на Гайдаровском форуме ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Его цитирует ТАСС. «В 2000 г. из 100 занятых высшее образование имели 22 человека, – напомнил он. – В 2015 г. – 32 человека. К 2025 г. занятых, имеющих высшее образование, будет около половины, и Россия фактически станет в этом отношении мировым лидером». По его мнению, это одновременно и исторический шанс, и основной вызов для нашей экономики и социальной сферы – люди с высшим образованием относят себя к среднему классу автоматически, они ищут работу с высокой самостоятельностью, с интересным социальным окружением, с возможностью профессионального личностного роста.

«И это даст к 2025 г. в России или потенциал для колоссального экономического рывка, или структурный кризис из-за массовой миграции», – сказал Кузьминов. По его словам, все будет зависеть от выбора экономической и социальной политики.

Кузьминов также призвал решить проблему неформального сектора экономики. Он указал, что ежегодно несколько процентов рабочей силы уходит в теневую экономику «с заводов», поэтому, по его словам, в ближайшее 10-летие надо начать решать этот вопрос и заложить тренд на выведение из тени граждан, которые задействованы в неформальной экономике.

Кузьминов также посетовал, что государственных расходов на социальную сферу не хватает. По его мнению, на образование не хватает около 1% ВВП, а на здравоохранение – около 2% ВВП.

После выступления Кузьминова модератор дискуссии «Социальное развитие: исторические уроки и грядущие вызовы», глава РССП Александр Шохин пошутил, что после «столь развернутой речи Алексею Кудрину делать нечего».