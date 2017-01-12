Топилин: повышения пенсионного возраста в России в 2017 году не будет

Министр труда и соцзащиты России максим Топилин заверил, что в 2017 г. в России не будет повышения пенсионного возраста. «В 2017 г. этого не произойдет», – заявил министр.

По его словам, Минтруд принимает участие в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая готовится под руководством Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста.

Топилин не стал раскрывать детали обсуждения, но подчеркнул, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно.