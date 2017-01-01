В России с 1 января повышается пенсионный возраст для чиновников

С 1 января 2017 г. в России вступает в силу закон о повышении пенсионного возраста для чиновников. Ежегодно, начиная с этого года, пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев, пока не достигнет 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные: в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины.

Закон устанавливает единые условия, определяющие право на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих.