Путин пообещал индексацию пенсий на уровень инфляции в феврале 2017 года

Пенсионная система основана на трех элементах, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Это стаж, уровень зарплаты до выхода на пенсию и возраст, с которого человек решил выйти на пенсию. «Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены», – сказал президент.

«Что касается досрочного выхода, этот вопрос действительно требует дополнительного внимания. У нас много категорий, досрочно выходящих на пенсию. Любые нововведения в этой сфере должны тщательно обсуждаться. Как и планировали, в начале года выплатим 5000 руб. всем пенсионерам, вне зависимости от категорий», – отметил Путин.

Он добавил, что средства на индексацию пенсий в следующем году уже заложены в бюджет. «В следующем году у нас заложены средства, чтобы с февраля проиндексировать пенсию на инфляцию 2016 г., у нас заложены на это средства», – подчеркнул президент.