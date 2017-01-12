Силуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 года

Правительство принимало решение о повышении акцизов на водку в 2017 г. еще два года назад при формировании трехлетнего бюджета, в дальнейшем больше индексаций не предполагается, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«Это решение было принято еще два года назад при формировании трехлетнего бюджета. Мы давно уже не индексировали акцизы на водку и дальше не будем индексировать - в трехлетнем бюджете не предусмотрена дальнейшая индексация акцизов на водку. То есть в 2017 г. индексация будет, но это решение было принято еще два года назад, а в 2018-2019 гг. не будет», - пояснил министр ситуацию вокруг роста акцизов на водку.

Ранее сообщалось, что из проекта приказа Минфина следует, что минимальная розничная цена на водку в России может повыситься до 219 руб. за 0,5 л, что на 29 руб. больше, чем сейчас. Минимальная отпускная цена может составить 177 руб. (в настоящее время – 165 руб.), оптовая – 182 руб. (сейчас – 174 руб.).

Комментируя вопрос о повышении минимальной цены на водку, Силуанов отметил, что это происходит, «потому что у нас поднимаются акцизы». «Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 руб. акциз, поэтому повышается и минимальная цена на водку», - сказал он.

«Именно сейчас нет каких-то оснований, чтобы говорить об увеличении цен и акцизов на водку, но эти решения были приняты в трехлетнем бюджете еще два года назад, поэтому то, что опубликован проект соответствующего акта, - это решение во исполнение ранее принятых решений», - пояснил министр.